Addio a Thierry Mugler, lo stilista che ha vestito Kim Kardashian al Met Gala

Addio a Thierry Mugler, celebre per il suo profumo Angel e per la sua prima linea di abbigliamento Café de Paris caratterizzata da capi con il vitino ‘a vespa’ per omaggiare le pin-up americane. Lo stilista si è spento a Parigi, città in cui vive dal 1970, all’età di 73 per cause naturali.

Classe 1948, nato a Strasburgo, Mugler ha creato il suo brand nel 1975 dopo un alcuni anni da vetrinista, disegnando abiti nel tempo libero. Ha scritto pagine delle storia della moda con la sua arte visionaria, un modo per lo stilista per creare un mondo come alla sua misura.

Il celebre stilista è uscito dalle scene con una creazione pop: quella per Kim Kardashian, in occasione del Met Gala 2019. Un abito ispirato a Sophia Loren nel film Il ragazzo sul delfino. In una scena del film, l’attrice esce dall’acqua bellissima con un vestito bagnato che lascia immaginare le sue morbide e sensuali curve. Per ricreare quell’effetto, Mugler ha aggiunto dei cristalli come se fossero gocce d’acqua. Il vitino ‘a vespa’, tratto distintivo dello stilista, lo vediamo anche in questo abito in cui la magia della moda si fonde con quella del cinema.