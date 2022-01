Da Ed Sheeran a Ficarra e Picone: continua il toto ospiti per Sanremo 2022

Manca poco più di una settimana all’inizio del Festival di Sanremo 2022 e non si ferma la corsa al toto nomi per gli ospiti che animeranno la kermesse nella settimana dall’1 al 5 febbraio. Sono ancora in ballo le trattative che -secondo i rumors- comprendono anche nomi internazionali.

Uno tra tutti Ed Sheeran. Il cantautore aveva promesso di tornare in Italia appena possibile. Alla fine dello scorso anno, la positività al Covid non gli aveva permesso di partecipare a Che tempo che fa di Fabio Fazio. Sul palco del Teatro Ariston, quindi, l’artista potrebbe recuperare e regalare un mix dei suoi più grandi successi. Tra questi quelli dell’ultimo album, “=” (“Equals”).

Tra i nomi spunta anche quello di Stromae. Ospite già nel 2014, il cantautore belga tornerebbe per presentare i brani del suo ultimo lavoro, “Multitude”, in uscita il 4 marzo. Chiude il tris degli ospiti internazionali Avril Lavigne, anche lei di ritorno nella città dei fiori dopo la sua partecipazione nel 2011. Il Festival, questa volta, sarebbe per lei l’occasione giusta per festeggiare i 20 anni di carriera e promuovere il disco “Love Sux”, in arrivo il 25 febbraio.

Tornando ai personaggi nostrani, negli ultimi giorni, si sono fatti i nomi di Ficarra e Picone, reduci dal debutto su Netflix con la serie tv “Incastrati”. Il duo potrebbe dare un tocco di comicità in più visto che il nodo Fiorello non è stato ancora sciolto. Nella lista degli ospiti ufficiali rimangono, per ora, Checco Zalone, Laura Pausini, Cesare Cremonini e i Måneskin.