Eurovision 2022: Cattelan, Pausini e Mika verso la conduzione? L’indiscrezione

Laura Pausini, Alessandro Cattelan e quasi sicuramente Mika sarebbero i conduttori dell’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest. L’annuncio ufficiale è atteso sul palco del Festival di Sanremo 2022 (1-5 febbraio su Rai1), quasi sicuramente il 2 febbraio perché all’Ariston è attesa la presenza della Pausini come super ospite. A lanciare l’indiscrezione è stata Adnkronos. L’agenzia lo ha appreso da “fonti ben informate“. Inoltre, la scelta sarebbe ricaduta su questi tre artisti “non solo per le capacità artistiche e la notorietà, ma anche per la conoscenza della lingua inglese“.

La ‘bomba’ arriva a un giorno dall’inaugurazione dell’edizione 2022, in programma domani 25 gennaio, con il passaggio di consegne tra il sindaco di Rotterdam e quello di Torino.