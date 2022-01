Tg Diregiovani – Edizione del 25 gennaio

Nelle news del tg Diregiovani di oggi:

MANESKIN, POSTICIPATO IL TOUR EUROPEO

I Maneskin hanno posticipato le date del ‘Loud Kids On Tour’ a causa della pandemia. “Non possiamo garantire tutti i concerti perché ogni Paese ha le sue regole. Dobbiamo attenerci a questo perché vogliamo che i nostri live si tengano in totale sicurezza per tutti”, ha scritto la band sui social. “Grazie per la pazienza e il supporto – prosegue il post – siamo tutti insieme in questa situazione, dobbiamo solo resistere, torneremo e sarà ancora più bello”. I biglietti acquistati per le date del 2022 rimangono validi per i nuovi appuntamenti del ‘Loud Kids On Tour’ che saranno annunciati entro il 1 marzo 2022. Tutti gli spettacoli all’aperto tra cui Arena di Verona, Circo Massimo e Lignano Sabbiadoro e le partecipazioni del gruppo a tutti i Festival già annunciati sono, invece, confermate.

LILLO TORNA A ‘LOL: CHI RIDE È FUORI 2’

Posaman sta per tornare: via tristezza, il mondo è salvo! L’amatissimo supereroe non convenzionale “de Roma”, con il volto di Lillo, è stato chiamato (di nuovo) all’appello da Prime Video come ‘arma letale’ della seconda stagione di ‘LOL: Chi ride è fuori: dal 24 febbraio in esclusiva sulla piattaforma. Il popolare comico, rivelazione della prima edizione del comedy show, sarà un ospite speciale, un vero asso nella manica che il game master Fedez, insieme a Frank Matano, potrà coinvolgere nel gioco per mettere in difficoltà i concorrenti, che sono: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni.

‘PINOCCHIO’ DI DEL TORO A DICEMBRE SU NETFLIX

Era il 1940 quando le pagine di Carlo Collodi hanno preso vita sul grande schermo nel secondo classico Disney ‘Pinocchio’. A dicembre debutta su Netflix ‘Pinocchio’ di Guillermo del Toro. Il servizio di streaming ha accompagnato l’attesa notizia con un teaser trailer, che mostra il Grillo Parlante con la voce di Ewan McGregor. Il regista premio Oscar reinventa il grande classico di Collodi dedicato al burattino di legno che prende magicamente vita per riscaldare il cuore di Geppetto. Questo stravagante musical in stop-motion segue le spericolate e indisciplinate avventure del celebre burattino nella sua ricerca di un posto nel mondo. Nel cast anche David Bradley, Gregory Mann, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Christoph Waltz e Tilda Swinton.

ACHILLE LAURO ANNUNCIA IL TOUR “CROSSOVER CON IL MUSICAL”

Achille Lauro continua a stupire e annuncia una serie di show che promettono di essere più di semplici concerti. Date in sospeso da un paio d’anni che, nel frattempo, si sono trasformate e implementate diventando una sorta di “crossover con il genere musical”. È lo stesso artista a raccontare i dettagli di un tour – che prende il titolo di ‘Achille Lauro Superstar – Electric Orchestra’– che partirà a maggio e toccherà le principali città italiane. Sul palco un’orchestra di 52 elementi e la band del cantautore e performer.“È uno spettacolo unico – ha anticipato alla stampa il 31enne romano- è qualcosa che non si è mai visto prima nel panorama italiano”. I biglietti sono già in vendita.

‘LA FIERA DELLE ILLUSIONI’, DAL 27 GENNAIO IN SALA

Guillermo del Toro arriva in sala il 27 gennaio con ‘La Fiera delle Illusioni -Nightmare Alley, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Il regista premio Oscar entra nel mondo più oscuro, travolgente e realistico che esista: il noir. Il film Searchlight Pictures ha inizio nella cerchia ristretta di un luna park itinerante degli Anni 30, un regno di terrore e meraviglie, poi si sposta nelle sale della ricchezza e del potere dove albergano seduzione e tradimento. Al centro della storia si trova un uomo che vende la propria anima all’arte dell’imbroglio. Un truffatore vagabondo che si trasforma in un affascinante intrattenitore e manipolatore, talmente abile da convincersi di poter sconfiggere il fato. Mentre il protagonista fa la sua delirante ascesa, del Toro racconta il sogno americano che va alla deriva. Nel cast Bradley Cooper, Cate Blanchett, Willem Dafoe, Rooney Mara e Ron Perlman.