GF Vip, al Quirinale spunta il nome di Alfonso Signorini: la reazione del conduttore

Alfonso Signorini verso la presidenza della Repubblica al posto di Sergio Mattarella? No, certo che no. Ma al Quirinale, durante il primo spoglio per eleggere il quattordicesimo Presidente della Repubblica, uno dei grandi elettori ha scritto il nome del conduttore del Grande Fratello Vip.

“Cioè capite? Io dico una cosa: è solo il primo scrutinio, domani (e cioè oggi, ndr) ci sarà il secondo.. Io venerdì non so se ci sarò per la diretta! Però vi avviso, comunque vada vi faccio una solenne promessa: se ascenderò al Quirinale nominerò Corazziere Sonia Bruganelli”, ha commentato Signorini durante la diretta del reality show di Canale 5, in onda ieri.

