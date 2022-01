Mattia Berrettini è il primo italiano a raggiungere le semifinali dell’Aus Open

Mattia Berrettini continua a fare scintille. Il tennista nostrano vola alle semifinali dell’Aus Open dove si batterà con Rafael Nadal. Il 25enne è il primo italiano a raggiungere questo obiettivo.

A Melbourne l’azzurro, numero 7 del ranking Atp, ha battuto ai quarti 3-2 (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2) il francese Gael Monfils (numero 20). Per Berrettini è la terza semifinale di un grande Slam in carriera, e ad attenderlo ora c’è Rafael Nadal che ha battuto il canadese Denis Shapovalov in 5 set (6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3).