Buonasera Esperti,

vi scrivo perché sono molto in ansia a causa di un ritardo delle mestruazioni di 46 giorni (oggi). Domenica ho effettuato un test di gravidanza perché durante l’ultimo rapporto si è rotto il preservativo e ho assunto dopo 1 h la pillola del giorno dopo (ciò è successo il 19 Dicembre), ma comunque ce ne siamo accorti subito e non c’è stata eiaculazione. Le ultime mestruazioni mi sono venute l’11 Dicembre, il 19 Dicembre ho assunto la contraccezione di emergenza e il 31 Dicembre ho avuto perdite ematiche molto scure e i soliti dolori premestruali ma le perdite sono state scarse e sono durate circa 3 giorni. Ho effettuato anche la dose booster di vaccino anti Covid-19 il 27 dicembre, non so se abbia potuto influire… Non ho mai avuto un ritardo simile, devo preoccuparmi? Posso escludere una ipotetica gravidanza essendo il test risultato negativo Domenica? Vi ringrazio in anticipo!

Alessia

Cara Alessia,

rispetto all’esito del test di gravidanza ci sembra attendibile essendo passati tutti questi giorni. Quindi puoi stare tranquilla. Hai assunto la pillola del giorno dopo in maniera tempestiva ed efficace per cui non dovrebbero esserci dei rischi significativi. Il contraccettivo di emergenza porta delle interferenze importanti perchè l’organismo deve gestire un apporto ormonale elevato ed improvviso. Possono quindi verificarsi episodi di spotting, ritardi o anticipazioni. Sicuramente anche l’aggiunta del vaccino può essere stato un ulteriore fattore di stress per l’organismo.

Cerca di stare tranquilla, e per qualsiasi dubbio puoi confrontarti con il tuo ginecologo di fiducia che conoscendo meglio la tua storia anamnestica potrà darti delle restituzioni più precise ed individualizzate.

Un caro saluto!