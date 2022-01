Per gli studenti di medie e superiori tamponi gratis in farmacia: ecco cosa dice il decreto

Mascherine, autosorveglianza e numero di casi positivi in classe. Dopo il rientro dalle vacanze di Natale si è parlato a lungo delle norme entrate in vigore nelle scuole e contenute nel nuovo decreto partito l’8 gennaio. Ciò di cui si è parlato molto poco però, è la gratuità dei tamponi antigenici riservata agli studenti di scuole medie e superiori. Eppure la norma, contenuta nell’art. 5 del decreto c’è, eccome.

“Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l’attivita’ di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell’ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla autosorveglianza di cui all’articolo 4, mediante l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie di cui all’articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 o le strutture sanitarie aderenti al protocollo d’intesa di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e‘ autorizzata a favore del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 92.505.000 euro per l’anno 2022, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi incluse quelle confluite sulla contabilita’ speciale di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi dell’art. 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106″.

Tamponi gratis: stanziati 92 milioni di euro

In parole più semplici, nell’articolo è scritto che per gli studenti di medie e superiori in autosorveglianza sono previsti tamponi antigenici gratis dietro prescrizione del medico o del pediatra fino al 28 febbraio. L’esame rapido, potà essere effettuato solo nelle farmacie o nelle stutture aderenti al protocollo d’intesa. Per potenziare le attività di screening inoltre, il commissario Figliuolo ha stanziato per il 2022 circa 92milioni di euro.