Da Panini otto figurine extra per la collezione Calciatori

di Marco Melli

Panini presenta otto figurine extra per la collezione ‘Calciatori 2021-2022’ che andranno a completare la sezione speciale il ‘Film del Campionato’, che celebra i protagonisti e i momenti salienti della stagione, la sezione ‘EA Sports Player of the Month’ e la sezione ‘Coach of the Month’, dedicate ai riconoscimenti mensili di Lega Serie A destinati ai migliori giocatori e allenatori. Per la sezione il ‘Film del Campionato’ la prima figurina celebra DuÜan Vlahovic, miglior marcatore nell’anno solare 2021 con ben 33 goal.

Una figurina è dedicata all’Empoli: la neopromossa rivelazione del girone di andata. Spazio alla copertina del 23 dicembre de La Gazzetta dello Sport dal titolo ‘Inter tombola!’ che evoca tutti i numeri della squadra neroazzurra nella lotta per lo scudetto. Infine la figurina che celebra la vittoria della Supercoppa Frecciarossa da parte dell’Inter. Le due nuove figurine destinate alla sezione ‘EA Sports Player of the Month’ sono dedicate ai migliori giocatori, scelti dalla Lega Serie A, dei mesi di ottobre e novembre 2021: Giovanni Simeone e Hakan Çalhanoglu.

Per la sezione ‘Coach of the Month’ le due figurine presentano Stefano Pioli, miglior allenatore di ottobre, e Gian Piero Gasperini, miglior allenatore di novembre. Queste otto figurine extra verranno distribuite gratuitamente sabato 29 gennaio, in una speciale bustina abbinata a ‘SportWeek’ e ‘La Gazzetta dello Sport’. Sono previste altre tre uscite di figurine extra, rispettivamente per il 26 febbraio, 30 aprile e 11 giugno. “Queste figurine speciali- ha spiegato Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini- portano avanti la narrazione della stagione in corso, iniziata con le prime quattro figurine del ‘Film del Campionato’ inserite nelle bustine in vendita in edicola. In un campionato combattuto come questo, il più avvincente degli ultimi anni, il ruolo di queste istantanee diviene fondamentale e permetterà di contestualizzare al meglio la stagione quando, tra qualche anno, si riprenderà in mano questa collezione”.