House of Gucci, Lady Gaga racconta la scena di sesso con Salma Hayek tagliata dal film

House of Gucci di Ridley Scott è uscito in Italia il 16 dicembre scorso e continua a far parlare di sé. Questo grazie a Lady Gaga, che nel film interpreta Patrizia Reggiani, accanto ad Adam Driver nei panni di Maurizio Gucci. La pop star e attrice, ospite nel salotto di Jimmy Kimmel, ha raccontato di una scena tagliata che, sicuramente, avrebbe fatto impazzire i fan.

“C’è un lato di questo film che non avete visto in cui io e Pina Auriemma (il personaggio interpretato da Salma Hayek, ndr) abbiamo sviluppato una relazione sessuale. Il regista ha deciso di tagliare questa parte, chissà perché“, ha svelato con un sorrisetto malizioso Gaga.

Dopo la morte di Maurizio Gucci, ucciso su mandato della Reggiani, “io e Salma Hayek avevamo una scena davvero bollente“, continua Gaga, che ha raccontato di aver detto a Salma: “Dopo la telefonata in cui ci viene detto che Maurizio è morto, io vengo verso di te e ti bacio. E lei ha replicato: ‘Cosa?’. Salma – continua Lady Germanotta- camminava per casa e la macchina da presa seguiva i suoi piedi, i gatti che le andavano dietro. Per farsi seguire dai gatti sul set si era messa dei croccantini negli stivali“. E poi la rivelazione ‘bollente’: “Poi, circondate dai gatti, iniziavamo a fare l’amore… Cioè: facevo l’amore con Salma Hayek“, ha ribadito sbalordita la star. “Ora mi sento come uno di quei ragazzini del liceo che dicono di essersi fatti la più f*** della scuola, ma di non avere prove per testimoniarlo“, ha concluso Gaga.