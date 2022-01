GF Vip, Basciano chiede l’incontro con un prete, Signorini rigetta la richiesta

Alessandro Basciano ha chiesto agli autori del Grande Fratello Vip di incontrare un prete, ma il conduttore Alfonso Signorini e la produzione hanno rigettato la richiesta. Ma ecco cosa è successo?

Qualche giorno fa, Basciano ha litigato con Sophie Codegoni e in un momento di rabbia ha giurato su suo figlio che non avrebbe più dormito con lei. Ora Alessandro è tornato sui suoi passi e ha pensato di chiedere l’aiuto a un prete per tornare a condividere il letto con l’ex tronista di Uomini e Donne. Ma non si è dato per vinto!

Basciano, dopo il rigetto, ha sfoderato un piano B: una settimana di fioretto (no alcool e ‘cibo spazzatura’) e una preghiera prima di andare a letto ogni sera e per sette giorni. Questa penitenza, da lui inventata, deve scontarla anche Sophie. Una settimana da Dio, per citare il film con Jim Carrey, per la coppia. E come l’ha presa la gieffina?“Lui ha fatto il giuramento. Io non è che devo. Però per solidarietà verso il mio amore faccio anche io questo“, ha commento la ragazza.