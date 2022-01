Too Hot To Handle 3 Reunion: ecco che fine hanno fatto le coppie

Ha trionfato l’amore o la passione è durata come una candela al vento?

Netflix ha svelato il destino delle coppie di Too Hot To Handle 3 con l’episodio speciale “Extra Hot” disponibile sul canale YouTube della piattaforma in lingua originale. A condurre la Reunion è Chloe Veitch , una delle protagoniste della prima stagione del reality.

Quali coppie di Too Hot To Handle 3 sono ancora insieme?

Harry e Beaux

Beaux e Harry si sono fidanzati alla fine di To Hot To Handle 3 e il loro rapporto sembrava uno dei più solidi nati all’interno dello show, tanto da conquistare entrambi la vittoria.

E una volta fuori?

Purtroppo la coppia è scoppiata.

La principale causa della rottura, come hanno spiegato, è stata la distanza: “Abbiamo lottato molto con la distanza e quando siamo tornati nel Regno Unito, eravamo in totale lockdwon”, ha spiegato Harry. Tuttavia, i due sono rimasti in ottimi rapporti, tanto da stare programmando un viaggio insieme alle Maldive per celebrare la loro vittoria. E in futuro potrebbero tornare insieme?

Entrambi non escludono questa possibilità: “Mai dire mai“, afferma Harry.

Nathan e Holly

Che fine ha fatto la coppia che ha infranto più regole nella storia del reality?

Nathan e Holly si sono fatti conoscere per la loro passione travolgente, che li ha portati a compiere infrazioni su infrazioni. Purtroppo, però, anche per loro la distanza ha giocato un ruolo fondamentale, e i due si sono lasciati.

Holly ha spiegato che al termine delle riprese è volata da Nathan per tutto il mese successivo, ma a causa dei suoi impegni universitari, si sono piano piano allontanati.