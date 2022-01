GF Vip 6, scoppia il ‘lavapiatti gate’: lite tra Soleil e Manila

Ancora discussioni al Grande Fratello Vip 6. Protagoniste dello screzio, Soleil Sorge e Manila Nazzaro, diventate ‘ex amiche’ da diverse settimane. Nonostante il tentativo di fare buon viso a cattivo gioco, sembra che l’ascia di guerra tra le due non sia stata sepolta del tutto e in casa è scoppiato il ‘lavapiatti gate’.

Il ‘lavapiatti gate’

Tutto è iniziato dopo il ritorno della Radio GF VIP, che come lo scorso anno, permette ai vipponi di gestire un programma radiofonico dedicato non solo alla musica, ma anche ai temi caldi della Casa.

Per il suo programma in radio, Soleil ha scelto di farsi affiancare da Jessica e Barù.

Tuttavia, uno scambio di battute tra lei e Barù su Manila nel corso della diretta radiofonica, ha creato polemiche nella casa.

“Io ho sbagliato programma secondo me qui ci doveva esser Manila qui”, scherza Barù. “Manila è in cucina a lavare i piatti tesoro mio, se vuoi divertirti ci siamo noi”, risponde ammiccando Soleil.

“Manila è in cucina a lavare i piatti, mi spiace se vuoi divertirti ci siamo noi ” 👏#GFVIPRADIO part 6#GFvip #teamsoleil pic.twitter.com/pG9mDqGXBt — ThisisSoleil’s 🌞 (@mettimileali) January 26, 2022

Il programma continua, ma nel frattempo l’aria nella casa si fa gelida.

Manila si è indispettita per la battuta del lavare i piatti, e torna ad affrontare Soleil, che questa volta non cede il passo: “Era solo una battuta!”