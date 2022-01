Drag Race Italia 2 si farà? Novità sulla seconda stagione

Il talent show più folle della tv tornerà con una seconda stagione. Visti i buoni ascolti, sembra ormai certo il rinnovo di Drag Race Italia, il programma di Discovery+ rivelazione del 2021.

Ad anticiparlo è il settimanale ‘Chi’, che svela anche la riconferma dei 3 giudici Chiara Francini, Priscilla e Tommaso Zorzi. A breve, inoltre, saranno aperti i casting per trovare le nuove drag queen che si contenderanno il titolo di Italia’s Next Drag Superstar.Nel frattempo, la prima stagione di Drag Race Italia è disponibile su Discovery+ e in onda in replica ogni domenica in prima serata su Real Time, canale 31 del digitale terrestre.