Skam Italia 5, due protagoniste positive al Covid

A Roma sono terminate le riprese dell’attesissima quinta stagione di Skam Italia, che debutta quest’anno su Netflix. Ma ancora nessuna traccia della data ufficiale. In queste ore, abbiamo appreso dai social, che Ludovica Martino (interprete di Eva) e Greta Ragusa (interprete di Silvia) sono risultate positive al Covid.

Ludovica Martino di Skam Italia positiva al covid pic.twitter.com/CncIqOvIWh — disagiotv (@disagio_tv) January 27, 2022

Non sappiamo ancora molto su Skam 5. È tutto top secret. Dagli ‘scatti rubati’ dal set, però, vediamo come i personaggi dai banchi di scuola si siano spostati a quelli dell’università. A dimostrazione di ciò, sul web circola un video che mostra Francesco Centorame (Elia) e Martina Lelio (Federica) a La Sapienza di Roma. Inoltre, si fanno sempre più insistenti le voci su Elia come protagonista dei nuovi episodi.

La quinta stagione è su Elia si o si basta #skamitalia5 pic.twitter.com/hzzmHX6hmG — Fede💘 (@callmefeffe) January 23, 2022

La regia è affidata a Tiziano Russo che riceve l’eredità di Ludovico Bessegato ora autore, insieme ad Alice Urciuolo, della nuova stagione. Al già consolidato e amatissimo cast della serie – Beatrice Bruschi (Sana), Francesco Centorame (Elia), Federico Cesari (Martino), Giancarlo Commare (Edoardo), Rocco Fasano (Niccolò), Ibrahim Keshk (Rami), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva), Mehdi Meskar (Malik), Greta Ragusa (Silvia), Ludovico Tersigni (Giovanni), Pietro Turano (FIlippo) e Nicholas Zerbini (Luchino) – si aggiungono due nuovi volti: Lea Gavino, nei panni di Viola, e Nicole Rossi, che interpreterà Asia. Il nuovo capitolo inedito del remake dell’omonimo show norvegese è prodotto da Cross Productions.