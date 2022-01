Skam Italia 5, concluse le riprese: l’annuncio sui social

“Abbiamo concluso le riprese di Skam Italia 5. Grazie a Cross Productions e Netflix. Grazie a chi ha dato tutto, alla mia troupe. A Ludovico Bessegato per il passaggio del testimone e la fiducia. Alle ragazze e i ragazzi che sono il cuore di Skam. La lista dei nomi è davvero lunga e troverò il modo di ringraziarvi tutti. Ora scappo in post”. Così Tiziano Russo, il regista della quinta stagione di Skam Italia, ha annunciato la fine delle riprese che si sono svolte a Roma. Russo ha ricevuto l’eredità di Ludovico Bessegato ora autore, insieme ad Alice Urciuolo, della nuova stagione. Ora la post-produzione è pronta a partire e a noi non resta che aspettare nuovi dettagli sul Skam Italia 5, che debutterà quest’anno solo su Netflix.

Al già consolidato e amatissimo cast della serie – Beatrice Bruschi (Sana), Francesco Centorame (Elia), Federico Cesari (Martino), Giancarlo Commare (Edoardo), Rocco Fasano (Niccolò), Ibrahim Keshk (Rami), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva), Mehdi Meskar (Malik), Greta Ragusa (Silvia), Ludovico Tersigni (Giovanni), Pietro Turano (FIlippo) e Nicholas Zerbini (Luchino) – si aggiungono due nuovi volti: Lea Gavino, nei panni di Viola, e Nicole Rossi, che interpreterà Asia. Il nuovo capitolo inedito del remake dell’omonimo show norvegese è prodotto da Cross Productions.