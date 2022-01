Il salto di Mya Hooten è da 10: la performance diventa virale

Nel giro di poco tempo la sua performance è diventata virale. E non poteva essere altrimenti. L’esibizione perfetta di Mya Hooten ha conquistato i presenti e fatto il giro del mondo.

La ginnasta, 19 anni, si è esibita sulle note di Beyoncé, inscenando l’odio razziale: tra i punti salienti dell’esibizione le mani sulla bocca e il mettersi in ginocchio con le mani dietro la schiena come a simulare un arresto. Gesti che spesso deve subire la comunità di colore.

L’esibizione di Mya si è svolta durante un incontro di ginnastica tra l’università del Minnesota, di cui lei fa parte con la squadra dei Gopher e quella del Michigan (squadra dei Wolverines). La giuria dopo averla vista in azione, ha premiato la Hooten con un bel 10.

MYA CLOSES US OUT WITH A PERFECT 10!@MyaHooten1 pic.twitter.com/7l2g2iTTma