Uncharted, rilasciato il nuovo (e adrenalinico) trailer – VIDEO

È stato rilasciato il nuovo e adrenalinico trailer di uno dei film più attesi del 2022. Stiamo parlando di Uncharted, il lungometraggio basato sulla saga di Naughty Dog. I protagonisti di questa storia sono Tom Holland, nei panni di Nathan Drake, e Mark Whalberg in quelli di Victor “Sully” Sullivan. Il film promette, come mostra il trailer, adrenalina, salti nel vuoto, azione, navi pirata e mappe del tesoro.

UNCHARTED, LA STORIA

L’astuto ladro Nathan Drake (Tom Holland) viene reclutato dall’esperto cacciatore di tesori Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg) per recuperare una fortuna persa da Ferdinando Magellano 500 anni fa. Quello che inizia come un furto diventa una corsa mozzafiato in giro per il mondo per raggiungere il tesoro prima dello spietato Moncada (Antonio Banderas), di cui ritiene di essere il legittimo erede. Se Nate e Sully riusciranno a decifrare gli indizi e risolvere uno dei misteri più antichi della storia, troveranno un tesoro di 5 miliardi di dollari e forse anche il fratello, scomparso da tempo, di Nate… solo se impareranno a lavorare insieme.

UNCHARTED, QUANDO ESCE

Uncharted arriva il 17 febbraio al cinema con Sony Pictures Italia.

UNCHARTED, IL NUOVO TRAILER

UNCHARTED, IL POSTER