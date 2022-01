Elodie: “L’amore con Marracash non è finito, si è trasformato”

Hanno messo un punto alla loro storia ma non è stata la fine. La relazione tra Elodie e Marracash ha fatto sognare i fan e continua a farlo anche dopo la decisione di non continuare ad essere una coppia. Oggi sono le parole della cantante romana a Grazia a toccare quanti avevano amato i due insieme. “Mi fa strano parlare di fine– dice Elodie nell’intervista rilasciata alla scrittrice Chiara Gamberale- fra me e lui, il nostro amore non è finito, si è trasformato. Fabio per me continua a essere famiglia. Le persone mica si dimenticano da un giorno all’altro”.

La 31enne, negli ultimi mesi, è stata protagonista del gossip anche per un presunto flirt con Davide Rossi, ex modello e marketing manager di Armani. Una storia che attualmente non sta in piedi visto che l’artista conferma di essere single e anzi di aver bisogno di questo tempo da sola. E ammette: “Ho una sindrome dell’abbandono grande quanto me. Forse è per questo che, proprio quando mi sto per consegnare a qualcuno, faccio il disastro”.

E su Marracash aggiunge: “Non abbiamo mai vissuto insieme e non riesco a pensare a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?”.