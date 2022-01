Sanremo, a rischio Beppe Vessicchio: “Ho il covid”. Dal web i meme disperati dei fan

Non c’è Sanremo senza Beppe Vessicchio. Il direttore d’orchestra è considerato ormai una presenza importante del Festival, quasi una certezza. Purtroppo però, tutti coloro che quest’anno si aspettano di vedere quello sguardo buono incorniaciato dalla folta barba brizzolata, potranno rimanere delusi. E’ stato proprio il ‘Beppe’ nazionale infatti, ad annunciare in un’intervista all’Adnkronos di avere il covid, per fortuna con sintomi lievi. “Sono a casa positivo. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungere Sanremo in tempo per il Festival”, ha detto.

Poi, proprio sulla preparazione del Festival (1-5 febbraio), ha spiegato quali sono le difficoltà di conciliare la kermesse con la presenza del covid: “Quest’anno con la enorme diffusione del virus è forse ancora più complesso dell’anno scorso. Hanno avuto già diversi casi nell’orchestra e nel coro. E nel coro, che prova e si esibisce naturalmente senza mascherina, questo vuole dire ogni volta far stare a casa tutti per diversi giorni e convocare altri. Ci vuole grande pazienza. Ma io sono fiducioso”.

La reazione dei social alla notizia di Vessicchio

La reazione del web alla notizia è stata immediata. Tanti i meme pubblicati su twitter sulla possibile assenza di Vessicchio.

