Demi Lovato al matrimonio di Paris Hilton. L’artista ha cantato un brano intramontabile, che ha commosso gli ospiti (tra questi anche Kim Kardashian) e gli sposi: I Will Always Love You di Whitney Houston.

Paris si è sposata lo scorso novembre con l’imprenditore Carter Reum, ma il video ha iniziato a circolare soltanto in questi giorni. La cerimonia, blindatissima, si è tenuta a Bel Air nella villa appartenuta a Barron Hilton, nonno dell’ereditiera scomparso nel 2019.