I prelemi si stringono attorno alla famiglia del loro fan Niccolò

“Siamo davvero legati ad ognuno di voi Alcuni li conosco personalmente da anni, altri non li ho mai incontrati ma è come se vi conoscessi da sempre. Oggi il dolore è grande e per questo ci uniamo al dolore della famiglia per la perdita del proprio figlio. Ciao Niccolò”. Con queste parole Giulia Salemi su Twitter si è stretta attorno alla famiglia di Niccolò, giovane scomparso in queste ore, molto conosciuto nel fanclub dei prelemi.

Una vera e propria comunità, quella che ruota attorno alla coppia, molto unita e sempre pronta a supportare Giulia e Pierpaolo. Non a caso l’hashtag Ciao Niccolò è finito nelle tendenze di twitter.



Accanto alle parole di Giulia Salemi anche quelle di Pierpaolo Pretelli che ha pubblicato una storia su Instagram.