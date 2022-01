Bel-Air, rilasciato il secondo trailer del reboot di Willy, il principe di Bel-Air – VIDEO

Willy, il principe di Bel-Air è stata, e lo è ancora oggi, una delle serie comedy più amate e iconiche degli Anni 90 e non solo. Dopo questo show per Will Smith si sono aperte le porte di Hollywood diventando uno degli attori più apprezzati del cinema, il resto è storia. Smith è tra i produttori esecutivi della serie.

Il prossimo 13 febbraio negli USA l’esilarante principe tornerà in una nuova veste sul piccolo schermo del reboot Bel-Air. I nuovi episodi si baseranno sulle stesse premesse originali: il viaggio complicato di Will dalle strade di West Philadelphia alle dimore di Bel-Air. Con una visione re-immaginata, Bel-Air si immergerà più a fondo nei conflitti, nelle emozioni e nei pregiudizi intrinseci impossibili da esplorare completamente in una sitcom di 30 minuti, pur continuando a mostrare la spavalderia e gli altri aspetti della serie originale. Il reboot in due stagioni (almeno per ora) sarà una reinterpretazione drammatica della sitcom. Non mancheranno riferimenti all’originale.

In queste ore è stato rilasciato il nuovo trailer in cui vediamo Will, interpretato da Jabari Banks, alle prese con una rissa che scoppia dopo una partita basket. Si prospetta un epilogo tragico: così la madre decide di mandare il figlio a vivere con gli zii.

Nel cast ci sono anche Cassandra Freeman nel ruolo di Vivian Banks, Olly Sholotan è Carlton Banks, Coco Jones è Hilary Banks, Akira Skbar è Ashley Banks, Jimmy Akginbola è Geoffrey e Simone Joy Jones è Lisa. Morgan Cooper, invece, ha co-scritto e diretto il progetto, mentre Chris Collins è showrunner e produttore esecutivo.

BEL-AIR, IL NUOVO TRAILER