Dopo Djokovic l’Australia ferma Kanye West: “Niente tour senza vaccino”

Se vuole fare un tour in Australia, Kanye West dovrà dimostrare di aver completato il ciclo vaccinale. Come accaduto per Novak Djokovic, niente sconti anche per il rapper. Il premier australiano Scott Morrison, infatti, è stato molto chiaro a riguardo: “Le regole si applicano a tutti. Non importa chi sei, sono le regole. Se le segui puoi venire, altrimenti no”.

L’idea di West in merito al vaccino infatti, è ancora ‘fumosa’ e poco chiara, com’è poco chiara anche la sua situazione vaccinale: l’ex marito di Kim Kardashian sostiene di aver ricevuto una dose di siero ma in un’intervista rilasciata a Forbes mesi fa, aveva paragonato le vaccinazioni alla “marchiatura delle bestie”. Una cosa però è certa, il tour non arriverà in Australia se prima non completerà il ciclo vaccinale.