Sick Luke conquista proprio tutti. ‘X2’ è l’album più venduto in Italia

Dopo aver ottenuto il disco d’oro a sole due settimane dall’uscita, Sick Luke può festeggiare un nuovo traguardo: l’album ‘X2’ è anche il più venduto e streammato in Italia. Il disco ha esordito al 1° posto nella classifica album e vinili, ha conquistato l’intero podio nei singoli, mentre tutte e 17 le tracce hanno monopolizzato le chart dei servizi streaming. ‘X2’ è un lavoro che sta conquistando critica e pubblico e che ad oggi, ha già superato i 60 milioni di stream. Un riscontro che travalica i confini nazionali: il disco infatti è stato il terzo album al mondo più ascoltato nella settimana di debutto, ottavo in Inghilterra (fonte Spotify).

Così, dopo anni passati dietro le quinte, Sick Luke apre le porte del suo mondo, raccontando con questo disco in prima persona la propria visione della musica: una “nuova wave”, come ama definirla lui stesso. ‘X2’ è disponibile in diversi formati: su CD, 2 LP colorati, 2 LP colorati autografati (in esclusiva per Amazon), bundle CD + felpa, bundle 2LP + felpa, bundle CD + manga (una storia originale ideata e disegnata in stile manga da Andrea Scanarini e Roberta Trocchia, di cui è protagonista Luke – in esclusiva per Amazon). Tutte le versioni del fisico sono in vetta ai bestseller di Amazon.it.

X2, la tracklist

Il singolo “Solite Pare” feat. tha Supreme & Sfera Ebbasta si posiziona al 2° posto dei brani più venduti, 1° tra i più streammati sulle piattaforme.

