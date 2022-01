Debutto in radio per Giulia Salemi: sarà l’inviata speciale di Radio Kiss Kiss a Sanremo

Già nota influencer e conduttrice, Giulia Salemi si appresta a fare il suo debutto radiofonico. In occasione dell’inizio del Festival di Sanremo infatti, sarà lei l’inviata speciale nella città ligure di radio Kiss Kiss per seguire la kermesse canora. Cinque puntate (dal 2 al 6 febbraio), che potranno essere seguite sul canale tv, sul web e in radio.

A dare la notizia è stato su Twitter il giornalista Andrea Conti sul suo profilo. La news, assieme a quella di Musica e Tv 2.0, è stata poi condivisa da Giulia Salemi