George Ezra, in radio ‘Anyone for you’ singolo che anticipa il nuovo disco

E’ su tutte le piattaforme il nuovo singolo di George Ezra ‘Anyone for you’. Il cantautore britannico multi-platino si è fatto conoscere in Italia con la hit “Budapest” e ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo.

L’ultimo brano anticipa la pubblicazione del nuovo album “Gold Rush Kid”(Columbia Records/Sony Music), in uscita il 10 giugno e già in pre-order. Il disco arriva dopo due album di successo che hanno consacrato Ezra come la giovane star del folk rock britannico: ‘Wanted On Voyage’ (2014) e ‘Staying At Tamara’s’ (2018). Entrambi hanno raggiunto la #1 nel Regno Unito, venduto milioni di copie in tutto il mondo e sono valsi al cantautore un Brit Award nel 2019 nella categoria “British Male Solo Artist”.

“Gold Rush Kid sono io, è il mio alter ego – racconta George Ezra riflettendo sul titolo del suo terzo disco e sulle 12 canzoni di cui è composto: meravigliose, commoventi, riflessive, che – suonano come me. Questo è ciò che le lega insieme”. L’album è stato scritto e prodotto interamente a Londra con il collaboratore di lunga data Joel Pott.