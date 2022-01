Manchester United, arrestato Mason Greenwood per stupro

Mason Greenwood è stato arrestato dalla polizia inglese con l’accusa di stupro e aggressione. A far scattare il provvedimento i video e le foto delle violenze postati sui social da Harriet Robson, fidanzata dall’attaccante del Manchester United.

“La polizia della Greater Manchester è stata informata oggi di immagini e video sui social media online pubblicati da una donna che riportava episodi di violenza fisica È stata avviata un’indagine e possiamo confermare che un uomo sui 20 anni è stato arrestato con l’accusa di stupro e aggressione. Rimane in custodia per essere interrogato. Le indagini sono in corso“, ha fatto sapere un portavoce delle forze dell’ordine.