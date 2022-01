Grande Fratello Vip, Delia Duran ha un copione nell’armadio? Il sospetto

Delia Duran sta seguendo un copione nella Casa del Grande Fratello Vip? Alcune gieffine hanno questo sospetto. In particolar modo Jessica Selassié, che ha rivelato a Manila Nazzaro di aver ‘beccato’ la moglie (o ex) di Alex Belli a leggere dei fogli, che poi sono stati lanciati nell’armadio dopo che Delia è stata scoperta.

“Ho visto che aveva una mano sull’anta dell’armadio e l’altra come se stesse leggendo qualcosa. Quando ci ha visto entrare si è spaventata è letteralmente sbiancata e poi ha spinto con la mano. Sì lei ha qualcosa che nasconde, sono sicura, è sbiancata di brutto, come se non si aspettasse la nostra entrata“, ha detto la princess.

Una dichiarazione che ha solleticato la Jessica Fletcher che c’è in ognuno di noi. La Nazzaro, infatti, ha chiesto subito spiegazioni alla Duran:

“C’è un mistero in questa casa che aleggia da stamani. Visto che in questo momento mi sento la persona più vicina a te qui dentro, volevo capire delle cose. Che cosa ci fai spesso dentro l’armadio? Per caso leggi, una lettera, un coso particolare? Perché già altre volte ti ho visto appartarti lì dentro e volevamo capire“.

La gieffina ha prontamente risposto a Nazzaro:

“No amore ma in che senso? Io mi prendo dei momenti per me. Devo fare delle cose. Puoi tranquillamente controllare con le tue mani, non nascondo niente davvero. Io mi metto i copri capezzoli e siccome il bagno è sempre occupato li metto nell’armadio“.

Manila ha riportato la risposta di Delia a Katia Ricciarelli e a Davide Silvestri:

“Io le ho detto che avevo il dovere di controllare e non c’era nulla, a parte dei vestiti attaccati e le sue cose. Dai come siamo stati scemi a pensare che avesse cose da leggere“.

L’appuntamento con il reality show, condotto da Alfonso Signorini, è per questa sera in prima serata su Canale 5.