Amici 21, Carola Puddu innamorata di Luigi Strangis: le parole della ballerina

Ieri, durante lo speciale di Amici di Maria De Filippi, la ballerina Carola Puddu si è raccontata come tutti i suoi colleghi e le sue colleghe. Qui il colpo di scena, anche se visto il rapporto era chiaro: la ballerina ha confessato di essere innamorata del cantante Luigi Strangis.

“Il mio rapporto con Luigi ha influito tanto sul mio percorso. Sarebbe stato più semplice ammettere che mi stavo innamorata di lui, invece non l’ho mai ammesso a lui e nemmeno a me stessa perché sapevo che tanto avrei perso. Era un sentimento non reciproco e quando l’ho realizzato ero ad un punto di esaurimento, e a quel punto il nostro distacco è stato necessario. Il nostro rapporto era diventato scontroso e pesante, e mi è dispiaciuto tanto perché ci volevamo bene a prescindere“, ha detto Carola. “Questo distacco mi ha fatto capire tante cose. Solo quando lui non c’era più ho capito perché avessi bisogno di lui. Penso – ha continuato – che ciò che ci lega è la condivisione di un dolore che ci ha reso impotenti e fragili. E gli voglio un bene immenso“.