Sanremo 2022, Berrettini super ospite nella serata inaugurale

È agli sgoccioli il countdown per l’inizio della 72esima edizione del Festival di Sanremo ma non si esauriscono le sorprese dell’ultima ora. È di ieri sera la notizia dell’arrivo di Matteo Berrettini sul palco del Teatro Ariston. Il tennista sarà ospite di Amadeus questa sera, nella serata inaugurale in diretta su Rai1 a partire dalle 20.40 circa.

Torna da Melbourne il 25enne dopo la partita disputata contro Rafael Nadal, agli Australian Open. Orgoglio italiano, Matteo è stato il primo connazionale a raggiungere la semifinale del torneo. Ciliegina sulla torta di un anno straordinario che lo ha visto anche disputare una finale a Wimbledon. Anche in quel caso è stato il primo italiano in 144 anni.

Matteo si aggiunge alla lista di ospiti in programma questa sera: ci saranno i Måneskin e i Meduza. Poi Fiorello e Ornella Muti come co-conduttrice.