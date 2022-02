Sanremo 2022, Achille Lauro si battezza in diretta: il romano accusato di blasfemia

L’apertura del 72esimo Festival di Sanremo fa discutere stamattina. Tutto merito di Achille Lauro che con la sua performance di “Domenica” con l’Harlem Gospel Choir ha acceso i commenti sul web. Petto nudo, pantaloni di pelle e chioma biondo platino: questo il look scelto per inaugurare l’Amadeus Ter ma è il finale a destare più attenzione. Lauro si è inginocchiato e battezzato in diretta versandosi sulla testa dell’acqua. Scatenatissimi i fan sui social che si sono divisi tra apprezzamenti e accuse di blasfemia. Il romano non ha commentato ma ha parlato della sua performance come di un inizio, una rinascita. Un nuovo quadro che è destinato a far parlare.

Rivedi l’esibizione ↓