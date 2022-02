Zac Efron svela i retroscena delle riprese di Gold

Zac Efron si prepara per il debutto come protagonista di Gold, il survival thriller co-scritto, diretto e interpretato da Anthony Hayes. L’attore, su Instagram, ha raccontato l’esperienza vissuta durante le lavorazioni del film.

“Le riprese di questo film sono state brutali, ma adoro questa roba. Sono molto fiero di tutti coloro che sono stati coinvolti e grazie a chi lo ha visto fino ad ora. Nei cinema statunitensi dall’11 marzo e on demand dal 18 marzo” ha scritto l’attore.

Nella clip pubblicata da Efron si racconta di come sia stato difficile girare il film nel deserto dell’Australia meridionale in estate durante la pandemia, ma anche – e soprattutto – a causa delle tempeste di sabbia. Ma nonostante ciò le location, ai suoi occhi e a quelli della troupe, sono state sbalorditive per la loro incredibile bellezza.