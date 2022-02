Sanremo 2022, tutti pazzi per ‘Ciao Ciao’ de La Rappresentante di Lista

Dopo la prima esplosiva performance sul palco dell’Ariston, è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “CIAO CIAO”, il brano de La Rappresentante di Lista (LRDL) in gara alla 72sima edizione del Festival di Sanremo.

Un singolo che è già diventato un tormentone. In particolare, sul web è esplosa la ‘Ciao Ciao mania’: tanti gli utenti che stanno imparando il balletto che accompagna la canzone, per molti un po’ ‘Macarena’, un po’ ‘Gioca Jouer’.



La Rappresentante di Lista per la serata cover ha scelto il brano BE MY BABY dei THE RONETTES, che canterà insieme a COSMO, MARGHERITA VICARIO E GINEVRA.

VIDEO E TESTO





Come stai bambina?

Dove vai stasera?

Che paura intorno…

È la fine del mondo.

Sopra la rovina sono una regina,

Mammamma…

Ma non so cosa salvare.

Sono a pezzi, già mi manchi

Occhi dolci, cuori infranti.

Che spavento,

Come il vento,

Questa terra sparirà.

Nel silenzio della crisi generale

Ti saluto con amore

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

Con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Ciao ciao

E con le gambe, con il culo, coi miei occhi

Ciao!

Questa è l’ora della fine,

Romperemo tutte le vetrine.

Tocca a noi, non lo senti, come un’onda arriverà.

Me lo sento esploderà, esploderà!

La fine del mondo è una giostra perfetta.

Mi scoppia nel cuore la voglia di festa.

La fine del mondo, che dolce disdetta.

Mi vien da star male, mi scoppia la testa!

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

E con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con le gambe, con il culo, coi miei occhi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Buonanotte, bonne nuit

E bonne nuit e ciao ciao.

Buonanotte, è la fine, ti saluto,

Ciao ciao

Buonanotte, bonne nuit

E bonne nuit e ciao ciao

Ciao ciao

Ciao ciao

Mentre mangio cioccolata in un locale,

Mi travolge una vertigine sociale.

Mentre leggo uno stupido giornale,

In città è scoppiata la guerra mondiale.

E con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

E con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

Con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Ciao ciao

E con le gambe, con il culo, coi miei occhi

Ciao