Sanremo 2022, i meme più divertenti della prima serata

Anche quest’anno il Festival di Sanremo si conferma un successo. La prima serata ha incollato davanti allo schermo 11 milioni di spettatori con il 54% di share.

Ma l’Amadeus ter non vince solo in tv.

La 72esima edizione del Festival ha conquistato anche il web, schizzando in vetta dei trending topic di Twitter. E proprio sui social sono esplosi una marea di meme, imprescindibili per tutti gli appassionati di Sanremo.

Ecco quelli più divertenti della prima serata.