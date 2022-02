Una semplice domanda: svelati trailer e protagonisti del docu-show di Cattelan

Netflix ha svelato oggi il trailer e gli ospiti speciali di Alessandro Cattelan: Una Semplice Domanda, il docu-show in 6 episodi, prodotto da Fremantle, di cui Cattelan è autore e protagonista, in arrivo dal 18 marzo e negli oltre 190 Paesi in cui il servizio di streaming è disponibile.

Nelle immagini vengono mostrati i volti dei personaggi che Alessandro ha coinvolto in questo nuovo progetto: Roberto Baggio, Geppi Cucciari, Elio, Francesco Mandelli, Paolo Sorrentino e Gianluca Vialli. Le grandi icone sportive e i prestigiosi nomi del cinema, della musica e della tv, in ogni episodio, ciascuno dedicato ad un tema diverso, aiuteranno Alessandro a rispondere alla domanda, in apparenza semplice, di sua figlia Nina: “Papà, come si fa a essere felici?”.

Ed è proprio la ricerca della risposta a questa domanda, “come si fa ad essere felici?”, al centro di questo percorso alla scoperta degli elementi necessari per ottenere la formula perfetta per la felicità. Per realizzare il suo scopo Cattelan viaggerà, in Italia e all’estero, intervistando e condividendo esperienze uniche con personaggi in grado di aiutarlo in questa missione. Un tema diverso per ogni puntata. Interviste, esperienze e riflessioni tenute insieme da un linguaggio visivo che spazia nei generi, dal docu al filmico passando per il real, dando un carattere identificativo ai diversi approcci narrativi, con uno stile omogeneo ed unico.

UNA SEMPLICE DOMANDA, IL TRAILER

UNA SEMPLICE DOMANDA, LE NUOVE IMMAGINI