Sanremo 2022, Giusy Ferreri: “Dopo le hit estive volevo un brano vintage”

È la regina dei tormentoni ma per il suo ritorno al Festival di Sanremo voleva un “brano dal sapore vintage“. Giusy Ferreri ama stupire e alla kermesse, quest’anno, ha portato sul palco ‘Miele’, uno dei pezzi più riusciti della sua carriera scritto dal super team composto da Takagi & Ketra, Federica Abbate e Davide Petrella. Al debutto del terzo festival di Amadeus, l’artista si è esibita in chiusura portando tutta l’eleganza dello stile retrò proprio della canzone. E non è un caso che la palermitana si sia presentata con un megafono nautico. Il motivo lo spiega lei stessa all’indomani della performance:

“È stata una scelta artistica mirata. Il brano è stato concepito con sonorità che rimandano a un mondo retrò. In due punti la voce sembra arrivare da un grammofono. L’utilizzo di un megafono nautico era la scelta migliore e l’unica cosa che riportava a un suono vintage“.

Un cambio di rotta per Giusy che, con il suo testo racconta una storia romantica e malinconica, quella di un rapporto dolce e allo stesso tempo amaro. Ed è stata quasi una necessità per la Ferreri, dopo i successi che l’hanno catapultata in tutte le playlist estive.

“Ritengo ‘Miele’ originale e orecchiabile– afferma l’artista- magari ci si aspettava qualcos’altro da me ma alla fine mi è sempre piaciuto spiazzare e così ho fatto anche con ‘Il mare immenso’ nel 2011 dopo la fase pop-retrò con ‘Non ti scordar mai di me’ e ‘Novembre’, poi sono arrivata a Sanremo con un altro mondo musicale. Non so se è una questione di fare meglio o peggio, ci sono scelte che portano bene e altre che penalizzano un po’. A me questa sembrava la migliore dopo un mondo di brani molto orecchiabili e solari come le hit estive. Questo poteva essere un aggancio per un brano ugualmente orecchiabile ma non ruffiano“.

‘Miele’ farà parte del nuovo disco di Giusy Ferreri, ‘Cortometraggi’, in uscita il 18 febbraio. “Sono molto legata a questo prossimo album, lo sento fortemente perché è stato sviluppato e concepito con una maggiore consapevolezza e una ricerca mirata“, spiega Giusy che ha scelto il titolo del lavoro ispirandosi al mondo dei suoi live che tanto le mancano durante cui ogni brano viene descritto come se fosse la trama di un film. Nella serata delle cover, invece, Giusy darà vita a una narrazione totalmente diversa con l’esibizione di ‘Io vivrò (senza te)’ con Andy dei Bluvertigo.