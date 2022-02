Berrettini: “Non faccio il modello. A Sanremo perché sono un’atleta”

di Mario Piccirillo

“Non faccio mica il modello, sono un atleta e per questo mi hanno chiamato a Sanremo. Non gioco a tennis per farmi dire che sono elegante o carino. Poi, che mi dispiacciano certi complimenti no davvero, sarei falso se lo dicessi”. Però un po’ gli è dispiaciuto. E così Matteo Berrettini, dopo la sfilata all’Ariston ospite del Festival di Sanremo, lo dice esplicitamente in un’intervista a Repubblica: “Scusate, non è colpa mia. Ci sorrido. Beh, diciamo che la mia mamma e le mie nonne già quand’ero piccolo non facevano che insistere: ‘Ma quanto sei bello…’. Sono abituato, però quand’ero in cima alla scalinata, in attesa di entrare, ho guardato il grande schermo con l’orologio e ho cercato di calcolare i battiti del mio cuore. Galoppava tantissimo, più di quando sto per affrontare un grande match. Sui centoventi battiti a riposo. Poi hanno chiamato il mio nome, sono sceso dalla gradinata e tutto è andato un po’ meglio. Ma avevo addosso un’emozione fortissima e diversa”.

Il successo di Berrettini lo sorprende in prima persona: “In pochi mesi Wimbledon, il presidente Mattarella, il presidente Draghi, l’Australian Open, Fiorello. Credo di avere soltanto giocato il meglio possibile a tennis, dove mai avrei immaginato di eccellere così. Mi sento fuori dalla logica: per questo è tutto più bello, anche se impressionante”. Del passaggio generazionale nel tennis, Berrettini dice lucidamente: “E’ soltanto una questione di tempo: è un passaggio e passerà. Anche di Nadal, all’inizio, si diceva: ma guarda questo, gioca con i pantaloncini a pinocchietto… E il pubblico tifava per Sampras, per Agassi, non per i nuovi campioni che pure sarebbero diventati leggenda. Io capisco la gente che ama i miti, in campo non provo fastidio. Forse anch’io, se fossi in tribuna, tiferei per loro. Perché tifare Nadal, Djokovic o Federer significa stare insieme ai propri ricordi, vuol dire rimanere attaccati a una parte del proprio cuore. Io lo trovo romantico”. E’ più forte Djokovic o Nadal? “Giuro, non si può rispondere. Del resto ho perso tante volte contro tutti e due… Nadal è un mancino e ti porta dove vuole lui, dandoti l’impressione di lasciarti giocare di più e alla fine ti batte. Djokovic semplicemente ti disattiva, è un grandissimo contrattaccante. Loro due, insieme a Federer, sono i più grandi tennisti di tutti i tempi, atleti sublimi. Basti questo per capire cosa significhi averli di fronte”.