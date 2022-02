Sanremo 2022, è ‘guerra’ tra sangiovanni e Michele Bravi per il FantaSanremo

E’ scoppiata la guerra sul palco di Sanremo 2022. Protagonisti della querelle sono sangiovanni e Michele Bravi. Il motivo della contesa? Il FantaSanremo.

Il fantagioco più popolare del web ha coinvolto milioni di persone, tra cui anche personaggi dello spettacolo e gli stessi artisti di Sanremo.

In cosa consiste il FantaSanremo?

Come per il FantaCalcio, il FantaSanremo è un gioco riguardante il Festival di Sanremo che consistente nello scegliere una squadra di cinque artisti in gara quest’anno, ai quali saranno assegnati dei punti a seconda di determinate situazioni.

Ad esempio, se il cantante scelto twerka durante l’esibizione guadagna 10 punti. O ancora, se l’artista batte il cinque ad Amadeus sono 15 punti. E anche pronunciare paorole come papalina e fantasanremo fa accumulare, rispettivamente, 50 e 25 punti.

Oltre ai bonus ci sono anche i malus, ossia delle penalità che fanno abbassare il punteggio.

Vince chi alla fine del Festival ha totalizzato il punteggio più alto.

Anche se a molti è sfuggito, sul palco dell’Ariston alcuni cantanti hanno fatto di tutto per accumulare punti: dal ringraziare il pubblico e l’orchestra, a mandare baci a casa, fino alle parole papalina e fantasanremo.

Due dei cantanti più ‘agguerriti’ nel gioco sono Michele Bravi e sangiovanni. Il primo si è esibito nella serata d’apertura del festival e, dopo aver dato il 5 ad Amadeus ha pronunciato sia papalina che fantasanremo.

Non è tardata la risposta di sangiovanni che, oltre ad aver pronunciato le stesse parole, è riuscito a farle dire anche ad Amadeus.

Michele Bravi e sangiovanni si sono quindi lanciati il guanto di sfida sui social: cosa combineranno stasera?

Nel frattempo, tra i due litiganti Aka 7even se la gode.

Con un colpo di coda, il cantante non solo ha detto papalina e fantasanremo, ma ha aggiunto anche “Un saluto a Zia Mara”, che vale ben 20 punti.

Chi vincerà il FantaSanremo 2022?