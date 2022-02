Amici 21, annullato ancora il pomeridiano: domenica puntata speciale

Salta ancora l’appuntamento con il pomeridiano domenicale di Amici 21. Il 6 febbraio andrà in onda una puntata speciale che mostrerà il percorso di alcuni allievi, come accaduto la scorsa domenica.

A quanto si apprende, alcuni professionisti di Amici 21 sono risultati positivi al covid, e ancora non si sono negativizzati. Per precauzione, quindi, la produzione ha scelto di rimandare ancora la registrazione del pomeridiano, che si spera possa riprendere già dalla prossima settimana.

La puntata speciale di Amici 21

Nello scorso speciale di Amici 21 è stato mostrato il percorso di alcuni allievi, dagli inizi alla conquista della maglia del serale.

I protagonisti sono stati LDA, Christian, Albe, Mattia, Serena, Carola e Cosmary.

La nuova puntata, quindi, mostrerà l’esperienza dei restanti allievi.

L’appuntamento è domenica 6 febbraio su Canale 5 a partire dalle 14.