GF Vip 6, la regia trasmette per errore il confessionale ‘hot’ di Barù

A causa di un errore clamoroso della regia del Grande Fratello Vip 6, è stato mandato in onda un intero confessionale di Barù.

Non è chiaro cosa sia accaduto.

Di norma, i confessionali dei concorrenti sono tenuti fuori dalla trasmissione. Il pubblico può vedere solo alcuni stralci tagliati e montati ad hoc.

Questa volta, invece, il confessionale di Barù è stato trasmesso in Regia 2 e ha fatto il giro del web diventando virale.

Cosa ha detto Barù nel confessionale?

A fare ‘scalpore’ è stato un discorso avvenuto tra gli autori e il gieffino. Tra una considerazione sui peli del corpo e un’altra sulla prolunga dell’aspirapolvere, il dialogo si è spostato sulla pratica sessuale dell’asfissiofilia erotica…