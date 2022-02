Ana Mena entra nella top ten di Spotify con ‘Duecentomila ore’

Dall’ultimo posto (provvisorio) a Sanremo, all’ottava posizione nella top ten di Spotify.

Ana Mena non avrà conquistato la sala stampa della 72esima edizione del Festival, ma il suo singolo sanremese “Duecentomila ore” ha scalato la classifica italiana dei brani più ascoltati sulla piattaforma.

La top ten ancora non è stata aggiornata con le canzoni presentati nella seconda serata, e probabilmente cambieranno alcune posizioni.

Nel frattempo, però, Ana Mena può godersi il successo del brano, scritto a sei mani da Rocco Hunt, Zef e Federica Abbate e prodotto da Zef.

Nella serata di venerdì dedicata alle cover, Ana Mena duetterà con Rocco Hunt in un medley che celebra la grande musica italiana.

Duecentomila ore – Ana Mena

VIDEO e TESTO

Sola io ti aspetterò

A cena da sola

In mezzo al fumo di mille parole

Di canzoni che non hanno età

Sulla pelle il tuo sapore

Non si muove

Siamo bravi a continuare

A farci male

lo che non cercavo un ragazzo di strada

Poi mi hai distratta

Vendendomi un’altra bugia

Quando la notte arriva

M’ama non m’ama un fiore

America Latina

Un Cuba libre amore

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

È un’altra sera

Che se n’è andata

È questa attesa

Che è disperata

È l’aria fredda

Di una giornata

Così di fretta

Dimenticata

Quando la notte arriva

M’ama non m’ama un fiore

America Latina

Un Cuba libre amore

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar