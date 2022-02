Ha messo il preservativo al contrario ma l’ha subito rigirato…

Salve, ho un dubbio riguardo un rapporto avvenuto questo mese. Prima eiaculazione, si è lavato ,non so se abbia fatto pipì. Dopo un ora e mezza abbiamo avuto un rapporto completo, lui a inizio rapporto ha messo il preservativo al contrario e poi l ha subito rigirato ,non sono sicura ci fosse liquido preliminare. Non sono sicura dell’ ovulazione. Secondo voi, ponendo anche il caso fossi in ovulazione, una gravidanza è rischiosa?

Anonima

Cara Anonima,

per quanto riguarda i rapporti ravvicinati è sempre bene proteggerli dall’inizio in quanto non basta una buona pulizia del pene per eliminare residui di sperma precedenti. Considera che gli spermatozoi rimangono in vita nelle ghiandole che si trovano vicino alla base del pene e quindi possono fuoriuscire anche nelle primissime fasi dei rapporti successivi. È infatti consigliabile orinare oltre che mantenere buone pratiche di igiene per potere eliminare le tracce preesistenti. Sebbene va specificato che la minzione dopo l’eiaculazione non ha un potere contraccettivo, ma semplicemente riduce la possibilità di concepimento. Non è possibile stabilire delle percentuali di rischio assolute ma se vi siete accorti subito dell’errore rispetto al verso del preservativo non dovrebbero esserci significativi margini di errore.

Potresti confrontarti con il tuo ginecologo di riferimento, che attraverso una visita più accurata potrà darti delle risposte individualizzate contemplando tutti i possibili rischi.

Un caro saluto!