Michele Merlo, l’appello dei fan ad Amadeus per ricordarlo a Sanremo

Realizzare il sogno di Michele Merlo di andare a Sanremo. E’ con questo intento che i fan del cantante, scomparso il 6 giugno scorso a seguito di una emorragia cerebrale provocata da una leucemia fulminante, si stanno mobilitando per far arrivare il loro appello ad Amadeus.

“Cari giornalisti, siamo i fan di Michele Merlo ed è a voi che ora chiediamo aiuto e chiarezza”, scrivono sui social rivolgendosi alla stampa. “Abbiamo messo il cuore in mano a tutti coloro che ci hanno aiutato a diffondere l’appello ad Amadeus, tuttavia, non abbiamo ricevuto certezze e ogni sera attendiamo con l’anima in gola un possibile ricordo…inutile dire che ad ogni accenno di qualcosa che possa ricordarcelo il cuore si ferma. Michele è tanto per noi e soprattutto è molto più di un ricordo e non sapere se ci sarà un meno ci lascia appesi ad un filo dal quale probabilmente cadremo. Emotivamente è impegnativo per dei ragazzi ma anche per i più grandi non sapere una parte di lui sarà lì oppure no. Vi chiediamo, perciò, se possibile e con tutta l’umiltà del mondo, di chiedere direttamente ad Amadeus se questo omaggio si farà o meno così da goderci il festival con serenità a prescindere dalla sua scelta. Certo, se l’esito fosse negativo ci dispiacerebbe non poco ma abbiamo la consapevolezza che Michele ‘È’, a prescindere da qualsiasi altra cosa e che il suo ricordo non sfumerà via senza il festival. Amadeus e Sanremo hanno la possibilità di donargli una seconda vita, di fargli uno splendido regalo: quello di poter essere ancora, non solo per noi ma per tutta Italia. La musica rende immortali e in questo esatto momento a custodire il segreto per la vita eterna è proprio il conduttore al quale facciamo appello, speriamo vivamente che comprenda la nostra richiesta e che non si spazientisca se insistiamo, è l’amore a muoverci e nient’altro“.