Sanremo 2022, il cameraman cade durante l’esibizione di Cesare Cremonini: il video è virale

Questa mattina l’Italia si è svegliata con una domanda: come sta il cameraman di Sanremo?

La terza serata della 72esima edizione del Festival ha visto un ospite d’eccezione: Cesare Cremonini per la prima volta sul palco dell’Ariston.

Il cantautore si è esibito con alcune delle sue più belle canzoni, regalando anche un momento nostalgia con ’50 special’.

Ma sulle note di ‘Poetica’ è successo qualcosa che non si è visto in tv: un cameraman è caduto all’indietro mentre Cremonini cantava diretto alla sua telecamera.

Il video del ‘dietro le quinte’ è stato ripreso da un membro dell’orchestra, ed è diventato subito virale sui social.

Speriamo che il cameraman non si sia fatto male!

MA IL CAMERAMAN CHE È CASCATO E RIPRENDE IL SOFFITTO #Sanremo2022 pic.twitter.com/VzT8nKlcpp — totta (@donnapoliedrica) February 3, 2022