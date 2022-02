Apre oggi in Irlanda il ‘Game of Thrones Studio Tour’

In attesa di vedere lo spin-off de ‘Il Trono di spade’, ‘The House of Dragon’, nella location originale della serie seguita in tutto il mondo apre oggi l’Official Game of Thrones Studio Tour. Situato presso i Linen Mill Studios di Banbridge, in Irlanda del Nord, i fan potranno entrare nel cuore di Westeros per ammirare immagini mozzafiato, suggestivi set, oggetti di scena, costumi originali e altri elementi del dietro le quinte della serie di successo della HBO.

Dalla Sala di Grande Inverno al trono di Daenerys Targaryen

Una vera e propria esperienza interattiva distribuita su 10mila metri quadrati dove i fan del Trono di spade possono toccare con mano gadget, costumi e pezzi di scenografia. I visitatori possono accedere anche alla Sala Grande di Grande Inverno dove Jon Snow è stato proclamato ‘Re del Nord’, vedere l’imponente trono di Dragonstone di Daenerys Targaryen. Per dare vita a Westeros, l’esperienza immersiva e sensoriale si avvale di un design e di una tecnologia all’avanguardia e saprà evocare l’epica geografia dello show: Approdo del Re, Grande Inverno, Roccia del Drago, La Barriera e le terre oltre. I biglietti e le esperienze regalo sono in vendita sul sito www.gameofthronesstudiotour.com.

Game of Thrones, la serie

Game of Thrones della HBO è andato in onda in oltre 207 paesi e territori, generando ascolti da record, e nelle sue otto stagioni, lo show è diventato una delle serie più importanti e iconiche della storia della televisione. Avendo recentemente celebrato l’Iron Anniversary, ad aprile del 2021, che ha segnato dieci anni dal primo episodio sugli schermi televisivi, Game of Thrones continua a coinvolgere i fan appassionati e ad accendere l’entusiasmo del pubblico con la prossima uscita del media franchise, ‘House of the Dragon’, prevista in anteprima su HBO e HBO Max nel 2022.