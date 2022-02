Sanremo 2022, l’esibizione di Cesare Cremonini è ‘Poetica’

È ancora boom di ascolti per Sanremo. La terza serata del Festival ha chiuso con uno share del 54,1% e 9.360.000 spettatori.

Complice del risultato anche la partecipazione di uno degli ospiti più attesi di questa 72esima edizione: dopo 20 anni di carriera ha debuttato sul palco dell’Ariston Cesare Cremonini. Quasi un mini concerto quello del cantautore bolognese, che si è esibito con alcuni dei suoi più grandi successi.

Si inizia con ‘Nessuno vuole essere Robin’, per proseguire con ‘Marmellata #25′, ‘Logico’, La nuova stella di ‘Broadway’, ‘Poetica’ e il nuovo singolo ‘La ragazza del futuro’. Infine, per concludere in bellezza, il momento nostalgia con il suo primo successo ai tempi dei Lunapop ’50 special’.