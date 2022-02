Sanremo 2022, gli scatti della terza serata – FOTO

Sono 9 milioni e 360mila i telespettatori che si sono sintonizzati su Rai1 per la terza serata del Festival di Sanremo. Una puntata lunghissima, chiusa intorno alle 2 di notte, che comunque è riuscita a catalizzare un vasto pubblico per uno share che si afferma al 54,1%. Lo scorso anno, la puntata del giovedì – quella dedicata alle cover – aveva ottenuto dieci punti in meno fermandosi al 44,4%.

Venticinque i cantanti sul palco, intervallati solo dagli ospiti: Cesare Cremonini, Anna Valle, Roberto Saviano, la carabiniera Martina Pigliapoco e Gaia Gozzi dalla nave crociera. Una scaletta ricca che ha raccolto, nella prima parte (21.30 – 23.42), 12 milioni 849 mila spettatori, con uno share del 53,2% e nella seconda parte (23.46 – 1.46) 5 milioni 455 mila spettatori, con uno share del 56,8%.

Ecco gli scatti più belli della terza serata. Le foto sono di Letizia Reynaud (su Instagram @letiziareynaud) ↓