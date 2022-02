Da Amici a Sanremo: Elena D’Amario balla per Elisa sulle note di ‘What a feeling’

Ai nastri di partenza la penultima puntata di Sanremo 2022. La quarta serata dedicata alle cover vedrà tutti e 25 i cantanti esibirsi sulle note di brani del passato (Anni 60, 70, 80, 90), con la scelta facoltativa di duettare con un ospite.

Per la sua esibizione Elisa porterà all’Ariston ‘What a feeling’ di Irene Cara, la colonna sonora del classico cinematografico Flashdance.

La cantante ha scelto un ‘duetto’ speciale. Ad accompagnarla sul palco, infatti, ci sarà Elena D’Amario, ballerina professionista di Amici, che eseguirà una coreografia guidata dalla voce di Elisa.

Chi è Elena D’Amario

Elena ha partecipato ad Amici come concorrente all’edizione numero 9, arrivando vicinissima alla vittoria. Sebbene non si classificò al primo posto, le le sue doti sono state riconosciute dalla prestigiosa accademia Parsons Dance, che dopo averle proposto uno stage di due mesi l’ha presa con sé per 9 anni.

Oggi, tra i suoi mille impegni, è tornata dove tutto ha avuto inizio, diventando coreografa e professionista nel corpo di ballo di Amici.