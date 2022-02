Sanremo 2022, Highsnob e Hu spiegano il significato del loro abbraccio “rivoluzionario”

Un gesto che definiscono quasi “rivoluzionario” per i tempi che stiamo vivendo. Highsnob e Hu si abbracciano alla fine delle loro performance al 72esimo Festival di Sanremo e colpiscono il pubblico dell’Ariston e quello sintonizzato da casa. I due sono in gara con ‘Abbi cura di te’, una ballad urban che parla della fine di un amore ma soprattutto della consapevolezza di un affetto che rimane nonostante tutto. Lo esprimono con i gesti i due artisti, al secolo Michele Matera e Federica Ferracuti.

“La scelta dell’abbraccio è semplicissima- racconta la cantautrice- arriva dalla prima o seconda prova del pezzo”. Nella parte in cui esplodono gli archi “ci siamo abbracciati senza dirlo o prevederlo. In quel momento- spiega ancora Federica- la musica parla e comunque nel testo raccontiamo tanto, è pieno di parole, è molto denso. Quando abbiamo aggiunto quella parte strumentale è stata una necessità per far respirare la canzone e in quel momento ci siamo sentiti in un certo modo di annullarci nel bene con la musica che fa da contorno a quel gesto”.

L’abbraccio è, poi, diventato “il centro della canzone, è il gesto che ne riassume il significato. La cosa assurda è che si è percepita l’empatia sul palco. Io e Mike non ci conosciamo da tanto tempo ma nella musica ci siamo trovati” e si è decisamente visto.

Al momento Highsnob e Hu sono al ventesimo posto in classifica, stasera – nella puntata dedicata alle cover – si esibiranno con ‘Mi sono innamorato di te’ di Luigi Tenco. Con loro sul palco Mr Rain.